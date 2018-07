Von Matthias Reichle

Roppen – Öffentliche Flächen natürlich verschönern und gleichzeitig Insekten einen Lebensraum bieten – das ist das Ziel des EU-geförderten Projekts „Blüten.Reich – das Inntal summt“. Silz hat den Anfang gemacht, die TT berichtete. Inzwischen haben mehrere Gemeinden beschlossen, daran teilzunehmen. Heute werde das Projekt im Fördergremium auf Schiene gebracht, erklärt Regio-Imst-Geschäftsführer Markus Mauracher. 75 Prozent sollen gefördert werden.

Zuletzt hatte auch die Gemeinde Roppen beschlossen mitzumachen. Dabei sollen kommunale Flächen wie Böschungen oder Kreisverkehre so aufbereitet werden, dass darauf artenreiche Blumenwiesen wachsen können, wie Bürgermeister Ingo Mayr erklärte. Diese „Magerwiesen“ sind ein wichtiger Lebensraum für Bienen, Hummeln und andere Insekten.

Er habe dem Landesumweltanwalt beim Naturschutzverfahren für die Baustufe 3 des Gewerbeparks bereits signalisiert, daran teilzunehmen, und bat um grünes Licht im Gemeinderat. Mit einer Gegenstimme wurde das Projekt beschlossen – nicht aber ohne Kritik. Und die drehte sich nicht um das Projekt selbst, sondern vielmehr um die Gesamtkosten.

Die waren mit 72.155 Euro durchaus gesalzen angegeben. Vor allem, dass rund 30.000 Euro in Plakate, Postwurfsendungen, Zeitungsartikel, Poster- und Logogestaltung, Infotafeln und insgesamt sieben Infoveranstaltungen fließen sollten, stieß GR Burkhard Röck sauer auf: „Die Aktion ist an sich lobenswert“, erklärte er. Hier werde aber Geld verbrannt. Auch Fördergelder seien Steuergelder. „Es verschwinden horrende Summen in Werbebroschüren, Drucken, Plakaten und Planungskosten, wo ich den Sinn dahinter nicht erkennen kann.“ „Mir gefallen die Summen auch nicht“, betonte GR Martin Ennemoser. „Was bei den Insekten ankommt, ist so mager wie die Magerwiesen.“

Wie Regio-Imst-Geschäftsführer Mauracher betont, sei es bei großen Projekten wichtig, diese medial gut aufzuarbeiten. Es sei nicht damit getan, die Blumensamen abzuholen und auszubringen, es müsse professionell begleitet werden.

Bei vielen Flächen sei sogar ein Bodentausch nötig. Inzwischen konnte man die Gesamtkosten reduzieren, weiß auch Projektbetreuer Manuel Flür. Sie liegen nun bei rund 60.000 Euro. Kosten für die Logo­gestaltung von rund 5000 Euro waren nur optional und wurden gestrichen. Bei den Infoveranstaltungen will man die Bevölkerung darüber informieren, was dort geschieht. Darüber hinaus will man auch private Gartenbesitzer erreichen und Bewusstsein für die richtige Pflanzenauswahl schaffen.