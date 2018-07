Feistritz/Rosental – Ein Bär hat in der Nacht auf Sonntag vier Bienenstöcke in Feistritz im Rosental (Bezirk Klagenfurt-Land) geplündert. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, wurden die Bienenstöcke auseinandergerissen. Der Besitzer, ein 59-jähriger Kärntner, erlitt einen Schaden von etwa 1200 Euro. (APA)