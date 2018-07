St. Johann i. T. – Die Marktgemeinde St. Johann erfasst im Zuge der Erstellung eines umfassenden Baumkatasters alle Bäume in Gemeinde­eigentum und erhebt dabei auch ihren Zustand im Hinblick auf Beschädigungen, Faulstellen und Vitalität. Gerade im Umfeld von sensiblen Bereichen wie Schulen oder Kindergärten können Bäume ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Passanten darstellen.

Als ausführender Projektpartner ist der Maschinenring für die Erfassung, Kontrolle und Dokumentation im Einsatz. Insgesamt werden im Ortsgebiet mehr als 700 Bäume kontrolliert und erforderliche Pflegemaßnahmen ausgearbeitet. „Ausschlaggebend für die Umsetzung des umfangreichen Projektes sind während Gewittern umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste. Durch die Überprüfung wissen wir nun über den Zustand unseres Baumbestandes Bescheid und können mögliche Gefährdungspotentiale besser abschätzen“, erklärt Anton Rieser, Gemeindewaldaufseher in St. Johann.

Erforderliche Pflegearbeiten werden im Zuge der Kontrolle geplant und in weiterer Folge umgesetzt. „Bisher wurden bei der Baumkontrolle in St. Johann erfreulicherweise nur bei sehr wenigen Bäumen so große Beschädigungen festgestellt, dass sie aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssen. Meist reichen Pflegemaßnahmen und die Entfernung von Totholz aus. Neben rechtlichen Fragestellungen dienen frühzeitige Eingriffe auch der Erhaltung von wertvollen und für das Ortsbild sehr wichtigen Baumbeständen“, erklärt Maschinenring-GF Andreas Brugger. (TT)