Landeck, Fiss — Jäger Oswald Achenrainer ist sich hundertprozentig sicher bei dem, was er am vergangenen Samstag gegen 20 Uhr von seinem Hochstand bei der Vorderalmgampen auf 2100 Meter Seehöhe aus beobachtet haben will. „Zunächst dachte ich, es ist ein Hund", beschreibt er das Erlebnis. Kurz hinter dem ersten Tier kam dann ein zweites auf die Lichtung — da stand für ihn fest, dass es sich um Wölfe handeln müsse. Mit dem Handy habe er dann aus rund 20 Metern Entfernung mehrere Fotos durch sein Spektiv geschossen. „So etwas glaubt einem niemand", betont er.

"Bildmaterial lässt keine hundertprozentige Aussage zu"

Das Land Tirol bittet um weitere Hinweise. „Wir können anhand des Bildmaterials derzeit keine hundertprozentige Aussage treffen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es sich bei den fotografierten Tieren um Wölfe handelt", sagt Martin Janovsky, Beauftragter des Landes für große Beutegreifer. Zur Beurteilung der Fotos hat er auch Experten aus anderen Ländern herangezogen. Einige Anhaltspunkte sprechen für einen Wolf, eine Bestätigung ist anhand der Bilder allein aber nicht möglich. „Auch sind bis dato keine weiteren Meldungen über Sichtungen oder Schäden bei uns eingegangen", so Bezirkshauptmann Markus Maaß. Fest steht, dass es sich auf den Bildern um zwei verschiedene Tiere handelt. Eines der beiden Tiere ist ein Rüde.

Um eventuell zu einer genetischen Abklärung zu kommen und etwas über die Herkunft und das Geschlecht der Tiere zu erfahren, ersucht die Behörde um weitere Hinweise. Bilder, Losung und eventuelle Risse bitte an die Bezirkshauptmannschaft Landeck melden. Erster Ansprechpartner ist Amtstierarzt Eduard Martin.

Verhaltensregeln