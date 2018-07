Trient — Eine Bärenmutti mit ihren vier Jungen wurde jetzt im Trentino gesichtet. Die Bärin kreuzte den Weg von Spaziergängern auf einem Forstweg im Valle dei Laghi.

Wann das Video, das in den Sozialen Netzwerken gepostet wurde, entstand, ist aber nicht bekannt. Als die Bärenmutter die Menschen wittert, treibt sie ihre Jungen zur Eile an. Familie Petz verzieht sich daraufhin in den Wald. Das Video wurde schon von Tausenden Usern angeklickt. (TT.com)