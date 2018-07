Von Paul Schranz

Strengen – Einer aufmerksamen Frau aus Strengen ist es zu verdanken, dass eine Fledermaus am Dienstag vor dem Ertrinken gerettet werden konnte. Die Oberländerin hatte das geschwächte Tier in einer Regentonne entdeckt und es mit einem Holzscheit herausgefischt. Sie nahm Kontakt mit dem für Tirol zuständigen Fledermausbeauftragten Toni Vorauer auf. Aufgrund dessen Tipps setzte sie die Fledermaus in eine mit einer Küchenrolle ausgepolsterte und mit Luftlöchern versehene kleine Schachtel und stellte diese an eine kühle und dunkle Stelle, wo sie vor Katzen und Hunden sicher war. „Von direktem Kontakt mit Fledermäusen rate ich ab, weil sie Krankheiten übertragen können. Dicke Handschuhe sind empfehlenswert, um auf Nummer sicher zu gehen“, betont Vorauer. In Tirol stehen in jedem Bezirk ehrenamtliche Mitarbeiter rund um Fledermausfragen zur Verfügung und nehmen verletzte und geschwächte Tiere an.

Für die Fledermaus in Strengen gab es schließlich ein Happy End. Das Tier wurde abends auf eine Mauerkante gesetzt. Nach ersten zittrigen Bewegungen raffte sich das Wildtier schließlich auf und verschwand mit einigen wenigen Flügelschlägen in der Dämmerung.

Informationen und Kontaktadressen unter www.fledermausschutz.at (psch).