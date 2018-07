Von Gabriele Grießenböck

Brandenberg – Spanische Fahne, Augsburger Bär, Ulmen-Zipfelfalter oder Gelber Hermelin – trotz ihrer auffällig klingenden Namen sind viele der heimischen Schmetterlingsarten selten geworden. Umso erfreulicher waren die Ergebnisse einer Studie der Österreichischen Bundesforste, die zahlreiche spektakuläre Funde in Brandenberg zutage brachte. Das Ergebnis: Nicht weniger als 824 Falterarten wurden nachgewiesen. Manche von ihnen sind extrem selten geworden.

„Rund ein Viertel der hier nachgewiesenen Schmetterlingsarten muss als gefährdet eingestuft werden“, sagt Benjamin Wiesmair, Schmetterlingsexperte und Naturwissenschafter der Tiroler Landesmuseen. Einige davon waren in Tirol bislang sogar unbekannt.

„Es ist der Reichtum an verschiedenen Baumarten und Lebensräumen, der die Wirtschaftswälder von Brandenberg zu einem europaweiten Hotspot der Schmetterlinge macht“, erklärt Wiesmair. Der nur aus Finnland bekannte Grasminierfalter zum Beispiel wurde hier sogar zum ersten Mal in Mitteleuropa nachgewiesen. Europaweit geschützte Arten wie der Gelbringfalter, der Quendel-Ameisenbläuling oder die Spanische Fahne finden im Brandenbergtal offenbar einen idealen Lebensraum.

Im Rahmen des Interreg-Projekts „Futourist“ wurden verschiedene Wanderungen als Pilotveranstaltungen ins Leben gerufen. Das Projekt fördert den umweltfreundlichen touristischen Zugang und soll Maßnahmen zum Erleben von Naturräumen vorantreiben. Dazu zählen auch die Schmetterlingswanderungen durch das nächtliche Brandenbergtal. Die erste Führung fand letzte Woche statt. Am kommenden Donnerstag steht die zweite und vorerst letzte Schmetterlingswanderung für dieses Jahr auf dem Plan. „Von Mitte Juni bis Mitte Juli sind die meisten Falter zu sehen, danach haben wir weniger Sichtungen“, so Wiesmair. Der Wissenschafter lockt die seltenen Falter mit so genannten Schwarzlichtfallen an. Fünf der blauschimmernden Türme werden im Wald aufgestellt. Je später es wird, desto mehr Falter suchen das Licht auf. Eine Stirnlampe wird empfohlen, damit man die bunten Insekten genauer betrachten kann. „Wenn es warm und windstill ist, haben wir die meisten Sichtungen und mit etwas Glück sehen wir auch die Spanische Fahne.“

Die Führung beginnt mit Treffpunkt im Kaiserhaus Brandenberg am 26. Juli um 19 Uhr und dauert gut vier Stunden. Unter info@alp­bachtal.at kann man sich für die Wanderung anmelden.