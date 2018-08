Ötztal-Bahnhof – Meist bauen sich die Unwetterwolken im Oberland auf – „und in Imst entscheidet sich’s dann, ob das Wetter ins Gurgltal oder weiter zu uns herunterzieht“, schildert der Chef der Area 47, Chris Schnöller. Um die Sicherheit am Bade- und Wakeboardsee sowie die Planbarkeit der vielen Touren außerhalb der Area zu erhöhen, nimmt man seit heuer die Dienste der Wetterexperten der Firma Ubimet in Anspruch. „Die liefern auch die Prognosen für die Formel 1 und hatten auch Einsätze bei den Bond-Filmaufnahmen in Sölden“, so Schnöller.

„Durch unsere Services lassen sich Unwetter nicht verhindern. Exakte Prognosen helfen aber dabei, frühzeitig die entsprechenden Vorsorgemaßnahmen zu treffen“, erklärt Chefmeteorologe Manfred Spatzierer, Gründer von Ubimet. Die Area bietet pro Saison Tausende Touren an. Besonders sensibel ist dabei das Canyoning. Die Wetterexperten können österreichweit auf 400 Messstationen zurückgreifen und gewinnen Echtzeit- und Vorhersagedaten mit einer Auflösung von 100 Metern. Das bedeutet, dass auch die Pegelstände in den Canyoning-Schluchten vorausgesagt werden können. „Wir wissen somit schon am Tag zuvor, was zu erwarten ist“, zeigt sich Schnöller über die Planbarkeit erfreut.

Die Kommunikation erfolgt online auf Smartphone, Tablet und PC. Unwetterwarnungen erhalten die Mitarbeiter direkt als Push-Nachrichten. Diese informieren beispielsweise über Hochwasser, Gewitter oder Sturm. In der Area wurden zudem zwei Blitzalarme installiert. Sollte im Umkreis von fünf oder zehn Kilometern ein Blitz einschlagen, geht innerhalb von 30 Sekunden eine Benachrichtigung aufs Handy.

„Als Outdoor-Anbieter tragen wir eine hohe Verantwortung gegenüber unseren Kunden und Mitarbeitern“, argumentiert Schnöller diese Investition. (TT, pascal)