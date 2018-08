Innsbruck – In der immer wieder aufkochenden Debatte zu Wölfen und deren Einfluss auf die Alm-Bewirtschaftung hat Tirol jetzt eine Steuerungsgruppe zum Herdenschutz ins Leben gerufen. Ihr gehören Experten aus den Bereichen Land- und Forstwirtschaft, Veterinärwesen, Umwelt und Jagd an, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch.

Die Steuerungsgruppe soll erarbeiten, welche Herdenschutzmaßnahmen wie Behirtung, Elektrozäune oder Schutzhunde in alpinen und hochalpinen Gebieten angewandt werden können, bzw. wie effizient diese überhaupt sind. Denn Erfahrungen aus anderen Regionen könnten nicht eins zu eins auf Tirol übertragen werden, hieß es. „Wir brauchen maßgeschneiderte Maßnahmen, die auf unserer besonderen Struktur und den topografischen Gegebenheiten aufbauen und den Tourismus berücksichtigen“, sagte der zuständige LHStv. Josef Geisler (ÖVP).

„In Tirol weiter als viele unserer Nachbarn“

„Was die rechtlichen Regelungen für die Entnahme von auffälligen Wölfen und Bären oder auch das Prozedere bei von großen Beutegreifern verursachten Rissen anlangt, sind wir in Tirol weiter als viele unserer Nachbarn“, betonte Geisler. Die Präsenz von Wölfen sei ein „Riesenthema“. Dies auch deshalb, weil eine rechtliche Änderung der Schutzbestimmungen für große Beutegreifer auf europäischer und internationaler Ebene nicht realistisch scheint.

Seit 2009, in diesem Jahr wurde im Gemeindegebiet von Imsterberg erstmals wieder ein Exemplar in Tirol nachgewiesen, wurden laut Angaben des Landes auf den hiesigen Almen 55 Nutztiere nachweislich von Wölfen gerissen. Im Jahr 2006 hielt Braunbär „JJ1“, vulgo „Bruno“, Tirol in Atem. Er wurde, als Problembär eingestuft, schlussendlich in Bayern erlegt. Ein auffälliges Verhalten hatte 2012 auch der Bär „M13“ im Dreiländereck Tirol, Südtirol, Graubünden gezeigt. Er wurde schließlich in der Schweiz erschossen.