Innsbruck – Zwölf Jahre ist es jetzt schon her. Damals, im Sommer 2006, trieb Bär „Bruno“ sein Unwesen, riss Schafe, kam auch Siedlungen gefährlich nahe – bis er in Bayern schließlich erschossen wurde. Seitdem streifen immer wieder Braunbären durch Tirol. Im Jahr 2009 wurde in Imsterberg auch erstmals wieder ein Wolf nachgewiesen. Meldungen über Sichtungen von großen Beutegreifern sind inzwischen eher Alltag denn Ausnahme geworden. Das schürt Ängste und Sorgen. Besonders bei den Bauern, die um ihr Vieh bangen.

Kurz vor ihrer Sommer­pause hat die Tiroler Landesregierung deshalb die Steuerungsgruppe Herdenschutz und große Beutegreifer eingesetzt. Diese ist mit Experten aus Land- und Forstwirtschaft, Veterinärwesen, Umwelt und Jagd besetzt und hat vor Kurzem ihre Arbeit aufgenommen.

Wie es der Name schon ahnen lässt, wird sich die Expertengruppe damit auseinandersetzen, wie Herdenschutzmaßnahmen wie Behirtung, Elektrozäune oder Schutzhunde in alpinen und hochalpinen Gebieten angewendet werden können. Und besonders auch zu klären in welchen Gegenden dies­e überhaupt funktionieren können.

„Was die rechtlichen Regelungen für die Entnahme von auffälligen Wölfen und Bären oder auch das Prozedere bei von großen Beutegreifern verursachten Rissen anlangt, sind wir in Tirol weiter als viele unserer Nachbarn. Der Schutz der Alm- und Weidewirtschaft ist uns in Tirol aber ein besonderes Anliegen“, wird der für die Agenden zuständige Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) gestern in einer Aussendung des Landes zitiert.

Aufgrund besonderer topographischen Gegebenheiten und auch den Tourismus berücksichtigend glaubt Geisle­r, dass Tirol „maßgeschneiderte Maßnahmen“ brauche. Die Ergebnisse, zu denen die Steuerungsgruppe kommen könne, sind für den Landeshauptmannstellvertreter offen, denn „möglicherweise stellt sich auch heraus, dass Herdenschutz bei uns in gewissen Gebieten in zweckmäßiger Art und Weise nicht möglich ist“.

Anregungen holt sich die Expertengruppe auch in anderen Regionen. Eine erste Exkursion werde noch diesen Sommer auf Almen in Südtirol führen. Auch werden in den nächsten Wochen und Monaten Projekte und Erfahrungen gesammelt, um diese dann aus Tiroler Sicht zu betrachten.

Doch auch hierzulande gibt es bereits Erfahrungswerte. In Osttirol, im Kalser Dorfertal im Nationalpark Hohe Tauern, hat die nationale Beratungsstelle Herdenschutz ab 2014 einen dreijährigen Modellversuch mit Schutzhunden und Hirten durchgeführt.

Wenn die Angst auch groß ist, sind die Schäden, die Wölf­e und Bären in den vergangenen Jahren in Tirol angerichtet haben, überschaubar. Seit 2009 wurden zum Beispiel nur 55 Nutztiere nachweislich von Wölfen gerissen. Zum Vergleich: Allein 70.000 Schafe werden pro Jahr gealpt. (TT)