Les Sables d‘Olonne/Wien – Der österreichische Extremsegler Norbert Sedlacek hat am Mittwoch seinen Rekordversuch, eine Nonstop-Einhand-Weltumseglung ohne Hilfe von außen, abgebrochen. Er fasste diesen Entschluss westlich der Küste von Irland und kehrt nun in den Ausgangshafen in Les Sables d‘Olonne (Frankreich) zurück. Seine Rückkehr wird für kommendes Wochenende erwartet.

Technische Ausrüstung nicht ausgereift genug

„Manchmal ist es eben notwendig, die Realität zur Kenntnis zu nehmen und den Mut zu haben, das Handeln danach auszurichten“, begründete der 56-jährige Wiener seine Entscheidung. Diverse technische Ausrüstungsgegenstände seien aufgrund zu geringer Vorlaufzeit für die zu erwartenden Bedingungen noch nicht ausgereift genug.

Die Bordtechnik soll nun optimiert werden und ein weiterer Versuch zur einhändigen Nonstop-Weltumseglung ohne Hilfe von außen im Sommer 2019 unternommen werden. Die Route ist 34.000 Seemeilen (63.000 Kilometer) lang, was für den Extremsegler in etwa 200 Tage auf See bedeuten würde. Dabei wird ausgehend vom Start- und Zielhafen Les Sables d‘Olonne in Frankreich Kurs auf den Arktischen Ozean genommen, die Nordwestpassage durchsegelt und anschließend der Pazifik von Nord nach Süd durchquert. Danach sollte eine Umseglung der Antarktis folgen, bevor es für Sedlacek zurück an die Küste Frankreichs ginge.

Die Route ist eineinhalb Mal so lang wie die Vendee Globe, welche Sedlacek bereits 2009 bestritten hat und als härteste Einhandregatta der Welt gilt. Den Rekordversuch bestreitet der Extremsegler mit einer 60-Fuß-Jacht aus erneuerbarem und wiederverwertbarem Material. (APA)