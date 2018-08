Von Hubert Daum

Imst, Innsbruck – Verfrühte Almabtriebe wegen Wasserknappheit, zu wenig Futter für die Tiere und vertrocknete Wiesen – die Jahrhunderttrockenheit liefert nahezu täglich Schlagzeilen – die TT berichtete. Doch wie kommt unser Wald mit der Dehydrierung zurecht?

„Die Situation in Tirol ist sehr angespannt“, erläutert Landesforstdirektor Josef Fuchs, „vor allem die südseitig ausgerichteten Wälder haben Trockenheitsstress. Der Hotspot ist das Oberland.“ Der Imster Bezirksforstdirektor Peter Winkler nickt heftig: „Die durchschnittliche Niederschlagsmenge im Tiroler Oberland ist mit 750 Millimeter pro Quadratmeter in normalen Jahren ohnehin sehr gering. Und jetzt noch diese Trockenperiode.“ In einer derart extremen Phase versuchen die Bäume als Überlebensstrategie die Verdunstung zu verringern und ziehen Flüssigkeit in den Stamm zurück. „Die Blätter verfärben sich wie im Herbst, Äste von Nadelbäumen werden braun“, präzisiert Winkler.

Die Trockenperiode sei die Ursache gleich mehrerer Probleme: Das Wachstum ist gehemmt, somit fehlt der übliche Zuwachs an Biomasse. Auch die Gefahr eines Waldbrandes ist enorm. „Wir hatten heuer im Oberland schon einige kleine Waldbrände“, weiß Winkler, das professionelle Eingreifen der Feuerwehren habe Schlimmeres verhindert. Im ersten Lebensjahr schon ein Burnout? Das mussten heuer die Setzlinge erleben. „Ein Großteil der heuer gepflanzten Jungbäume sind natürlich vertrocknet“, schildert der Landesforstdirektor. Dies raube der geplanten Aufforstung nicht nur ein Jahr: „Wir müssen erneut pflanzen, aber die Konkurrenzpflanzen rundherum sind schon ein Jahr älter.“

Wesentlich älter als ein Jahr ist allerdings die größte Bedrohung der heimischen Wälder, der Borkenkäfer. „Der Trockenstress schwächt die Vitalität des Baumes“, so Peter Winkler, „das macht ihn anfälliger für Schadinsekten.“ Dies bestätigt auch Peter Doblander, Waldaufseher in Tarrenz, beim Lokalaugenschein der TT: „Die Käfer riechen den Kampf gegen die Trockenheit, weil die Bäume mehr harzen.“ Er und seine Kollegen haben in insgesamt 20 Gemeinden im Bezirk Imst jene an die Waldbesitzer gerichtete Verordnung der Bezirksforstbehörde umzusetzen, die den Borkenkäferbefall eindämmen soll. Tirolweit betrifft dies rund ein Drittel der Kommunen. „Befallene Bäume sind unverzüglich zu fällen und aufzuarbeiten“, wie es heißt. Gefällte Bäume müssen entrindet und zerkleinert werden, eine Verbrennung der Rinde ist ebenso vorgesehen wie die „ordnungsgemäße Begiftung“ und natürlich die Bringung. Diese ist allerdings in unzugänglichem Gelände eine aufwändige und kostspielige Geschichte. Winkler: „Wir mussten heuer schon befallene Bäume mit dem Hubschrauber ausfliegen lassen. Die Minute kostet 100 Euro, der Nutzungsberechtigte bleibt auf einem Teil der Kosten sitzen.“

Nur mit einem strengen Vollzug der Verordnung bis zur Zwangsvollstreckung könne man einem so schwierigen Jahr wie dem heurigen begegnen. Der Blick auf das Land von Josef Fuchs sieht etwas moderater aus: „Tirolweit wütet der Borkenkäfer nicht in dem befürchteten Ausmaß. Trotzdem schätzen wir die Schadholzmenge auf rund 150.000 Festmeter.“

Allerdings könnte heuer der Super-GAU folgen, nämlich dann, wenn es weiterhin warm bleibt und die dritte Generation ausschlüpft: Dann können aus 200 Käferweibche­n bis zu 3,2 Millionen Nachkommen entstehen.