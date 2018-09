Covert Township – Solidarität wird bei Bienenvölkern großgeschrieben, wie ein Video eines Imkers aus dem US-Bundesstaat Michigan eindrucksvoll zeigt. Peter Walkosz war gerade bei der Honig-Ernte in seinem Bienenstock in der Gemeinde Covert Township, als er sah, dass eine der fleißigen Arbeiterinnen in die klebrige Masse gestürzt war. „Ich rettete sie und setzte sie neben den Eingang des Bienenstocks – in dem Wissen, dass ihre Schwestern ihr helfen würden“, schrieb der Imker zu dem Video.

Und tatsächlich: Mehrere Bienen kamen ihrer honig-verklebten Kollegin zu Hilfe und begannen sie zu putzen. „Leider reichte mein Handy-Akku nicht aus, um die ganze Szene zu filmen“, schrieb Walkosz. Es habe die Tiere etwa 30 Minuten gekostet, ihre Kollegin zu säubern. Am Ende sei sie davongeflogen. (TT.com)