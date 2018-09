Von Brigitte Warenski

Innsbruck – Es sind auch viele Innsbrucker, die regelmäßig am Wochenende aufs Mieminger Plateau fahren, für einen Spaziergang durch die wunderschönen Lärchenwiesen. Seit 1981 sind diese Lärchenwiesen auf einer Fläche von neun Quadratkilometern wegen ihrer besonderen landschaftlichen Eigenart und Schönheit unter Schutz gestellt.

Doch Obsteig, in dessen Gemeindegebiet fast das gesamte Landschaftsschutzgebiet liegt, will nun beim Land Tirol einen Antrag zur Verkleinerung des Schutzgebietes einbringen. „Reine Grenzkorrekturen“ nennt der Obsteiger Bürgermeister Hermann Föger die gewünschten Änderungen. Die Grenzen des Schutzgebietes liegen laut Föger „zu nah am Siedlungsgebiet“. Außerdem gibt es Bauernhäuser, „die zum Teil im Landschaftsschutzgebiet stehen, und wenn dort der Bauer z. B. nur eine Garage errichten will, dann muss er dafür ein naturschutzrechtliches Verfahren durchlaufen“, sagt Föger.

Über die Wünsche des Obsteiger Bürgermeisters weiß man in der Landesumweltanwaltschaft bereits Bescheid. „Bei uns läuft derzeit ein internes Begutachtungsverfahren“, sagt der stv. Landesumweltanwalt Walter Tschon. In den nächsten Tagen will man entscheiden, welche Position die Umweltanwaltschaft in Sachen neuer Grenzziehung hier einnimmt. „Man muss sich anschauen, ob die Verkleinerung sachlich gerechtfertigt ist. Man muss natürlich aber auch sagen, dass früher Landschaftsschutzgebiete eher großzügig und nicht nur nach fachlichen Kriterien ausgewiesen wurden“, lässt Tschon mit seiner Antwort aufhorchen.

Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe, zuständig für den Bereich Umwelt, sind die Wünsche der Obsteiger bekannt. „Zuletzt wurde die Gemeinde 2013 mit verschiedenen Wünschen vorstellig, weil damals offenbar Planungsinteressen im Örtlichen Raumordnungskonzept bestanden.“ Zurzeit sei der zuständigen Abteilung Umweltschutz aber kein Verfahren zur Änderung des Schutzgebietes bekannt. Als Naturschutzlandesrätin ist es „mir ein großes Anliegen, die sensiblen Tiroler Landschaftsschutzgebiete im Sinne der dortigen schützenswerten Natur zu bewahren. Ob letztlich eine Änderung des Schutzgebietes erfolgt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhergesehen werden und ist schlussendlich eine Entscheidung der Landesregierung.“

Scharfe Kritik am Vorhaben der Obsteiger kommt indessen vom Geschäftsführer des Umweltdachverbandes, Gerald Pfiffinger: „Leider sehen sich touristische Postkartenlandschaften dieser Art immer wieder der Gefahr baulicher Vorhaben ausgesetzt, die erhebliche Landschaftsveränderungen mit sich bringen. Wenn rechtlich problematische Eingriffe oder Bauten in einem Schutzgebiet im Nachhinein durch eine Abänderung der Schutzgebietsgrenzen quasi „saniert“ werden sollen, ist dies auf das Schärfste abzulehnen und eine Angelegenheit für die Behörden und Gerichte.“