Fließ – Am Sonntagvormittag hat in Fließ ein Stier einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 10 Uhr wanderte ein 54-jähriger Tiroler einen Wanderweg entlang, der auch durch ein eingezäuntes Gebiet für Weidetiere führt. Genau dort wurde er von einem Jungstier attackiert und vom Weg gestoßen. Der Mann brachte sich hinter einem Baum in Sicherheit. Da der Stier ihm jedoch den Weg abschnitt, verständigte er die Einsatzkräfte.

Nachdem die Beamten eingetroffen waren, gelang es dem Wanderer, sich über einen Umweg vom Stier zu entfernen und in Sicherheit zu bringen. Der Mann verletzte sich bei der Attacke an der rechten Schulter.

Der Besitzer des Stieres wurde vom Vorfall informiert. Er will den Stier nun schlachten lassen. (TT.com)