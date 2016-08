Ein Niederländer ist am Montagvormittag im Bereich des „Rainertörls“ in der Venedigergruppe in Osttirol in eine Gletscherspalte gestürzt. Der 34-Jährige brach durch eine schneebedeckte Spaltenbrücke und fiel rund vier Meter in die Tiefe. Der Sturz konnte von den Begleitern gehalten werden, welche sofort den Alpinnotruf ab- und die Rettungskette in Gang setzten.

Der Verunglückte konnte schließlich unverletzt geborgen werden und selbständig zum Defreggerhaus absteigen, teilte die Polizei mit.

Der Mann war mit vier weiteren Bergsteigern unterwegs. Der 34-Jährige blieb unverletzt. (TT.com)