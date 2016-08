Völs – Am Montag gegen 9.30 Uhr führte ein 68-jähriger Tiroler Tischlerarbeiten in dessen Keller durch.

Als er an einer Kreissäge eine Holzplatte schneiden wollte, gelangte der Mann aus bisher ungeklärter Ursache mit der Hand in das Arbeitsgerät, wodurch er, trotz Verwendung von Schutzhandschuhen, schwere Verletzungen an der Hand erlitt. Der Daumen wurde beinahe vollständig abgetrennt. Nach der Erstversorgung wurde der Mann in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)