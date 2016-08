Ischgl – Bei einem Überholmanöver auf der Silvrettastraße ist am Mittwochvormittag ein Motorradfahrer (41) schwer verunfallt. Der Deutsche überholte im Ortsteil Waldhof in Ischgl zuerst einen Pkw. In einer Kurve nahm er sich anschließend noch einen Lkw vor. Dabei übersah er offenbar ein entgegenkommendes Auto – es kam zum Frontalzusammenstoß. Unfallzeugen leisteten dem schwerverletzten Biker Erste Hilfe, ehe er mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Zams geflogen wurde. (TT.com)