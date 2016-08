Ein Jugendlicher war am späten Mittwochabend mit einem Moped auf der Lechtalstraße in Steeg unterwegs. Als er in die Kaiserer Landesstraße abbiegen wollte, kam der 14-Jährige zu Sturz und verletzte sich. Der Einheimische trug keinen Sturzhelm und hatte auch keine Lenkberechtigung. Er wurde ins Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert. (TT.com)