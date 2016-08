Ein fünf Jahre altes Mädchen hat sich am Mittwochabend in St. Lorenzen im Kärntner Lesachtal (Bezirk Hermagor) mit einer Schere am Auge verletzt. Wie der ÖAMTC in einer Aussendung mitteilte, wurde das Kind nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen und dort notoperiert.

Weil es um 21.30 Uhr bereits dunkel war, musste der Pilot den Flug mithilfe eines Nachtsichtgeräts durchführen. Das war das erste Mal, dass ein solches bei einer Flugrettung in Kärnten zum Einsatz kam. (APA)