Rieden – Am Donnerstagnachmittag transportierte ein 50-jähriger auf einem Forstweg im Gemeindegebiet von Rieden mit einem Lastkraftwagen Schnittholz zu einem Parkplatz. Der Mann wollte die Baumstämme auf dem Parkplatz abladen. Mit dem Lösen des Zurr-Gurtes kam der äußerste Baumstamm in Bewegung. Dieser rutschte über die Rungen hinaus und traf den 50-Jährigen am Kopf. Der Arbeiter blieb mit einer Kopfverletzung am Boden liegen.

Wenige Augenblicke später wurde der Verletzte von zwei Radfahrern entdeckt, welche sofort Erste Hilfe leisteten und den Notruf absetzten. Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht. (TT.com)