Reutte – Eine 47-jährige Einheimische fuhr am Freitag gegen 6 Uhr morgens mit ihrem Pkw auf der Lechtal Straße in Reutte Richtung Obermarkt. Hinter der Frau war ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Reutte mit seinem Motorroller in dieselbe Richtung unterwegs.

Gerade als die Autofahrerin zum linken Fahrbahnrand fuhr, überholte der Mopedfahrer den Pkw. Durch die Kollision beider Fahrzeuge stürzte der 49-Jährige und zog sich Verletzungen unbekannten Grades zu. Der Mann wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Reutte gebracht. (TTcom)