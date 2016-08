Bern – Ein mit einem Wingsuit ausgerüsteter Basejumper ist am Freitag im Berner Oberland tödlich verunglückt. Nach Berichten von schweizerischen Medien handelte es um eine 28 Jahre alten Deutschen, der seinen Sprung via Smartphone live auf Facebook übertrug. Der Unfall ist der dritte dieser Art in der Region binnen kurzer Zeit.

Der Mann sprang vom „Alpschelehubel“ in Kandersteg ab. Nach ersten Erkenntnissen hatte er kurz nach dem Absprung Schwierigkeiten beim Flug, bevor er auf den Boden aufschlug. Die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Erst am 17. August waren im benachbarten Lauterbrunnental, das als „Mekka“ der Basejumper gilt, zwei Männer ums Leben gekommen. Einer von ihnen war der weltbekannte Basejumper Uli Emanuele aus Südtirol. (APA/sda)