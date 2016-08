Die Feuerwehren wurden am Freitag zu einem Chemieunfall am Wörgler Bahnhof gerufen. Denn kurz vor 18 Uhr wurde festgestellt, dass bei einem Tankwagon ein flüssiger Stoff ausstritt. Weil es sich dabei um eine leicht entzündbare Flüssigkeit handelte (Methylmethacrylat mit einem Flammpunkt unter 23 Grad Celsius), wurde der Wagon von der Feuerwehr soweit abgekühlt, dass eine sichere Verlegung des Güterwagons auf ein Nebengleis möglich war. Das teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Ein Sachverständiger habe dann festgestellt, dass der Tank ein Leck aufwies und der Stoff beim Abfüllen in die Isolierung des Tanks geraten sein dürfte. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Wörgl und die Berufsfeuerwehr Sandoz. (TT.com)