Ein Motorradfahrer ist am Freitag in Gschwandt (Bezirk Gmunden) während der Fahrt von Dämmstoffplatten, die von einem Lkw herabfielen, getroffen worden. Der 68-Jährige stürzte und schlitterte 40 Meter weit am Asphalt dahin. Er wurde ins Spital eingeliefert, wie schwer seinen Verletzungen sind, war nicht bekannt. Die Ladung des Lkw dürfte laut Polizei nicht ausreichend gesichert gewesen sein. (APA)