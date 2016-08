Ein 60-jähriger Mann wurde am Samstag im Gemeindegebiet von Grieß am Brenner von einer Kuh attackiert. Im Bereich der Barger Alm war das Tier gegen 12 Uhr plötzlich auf den Tiroler losgegangen. Es hob den Mann mit den Hörnern an und stieß ihn dadurch um. Der 60-Jährige erlitt eine Verletzung am Sprunggelenk und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. (TT.com)