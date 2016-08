Ein 81-jähriger Mann zog sich am Sonntagvormittag einen Oberschenkelbruch zu, als er in Schönberg mit seinem Rennrad stürzte. Der Mann war gegen 11.20 Uhr mit seinem Rad auf der Brennerbundesstraße unterwegs, die aufgrund des Ötztal-Radmarathons gesperrt war. Polizeibeamte hielten den Radfahrer an und machten ihn laut Polizeibericht auf die Straßensperre aufmerksam. Der Mann fuhr aber trotzdem weiter, „trotz lauter Zurufe der Polizeibeamten und Ordner“.

Ein weiterer Ordner versuchte schließlich wenig später, den 81-Jährigen wieder aufzuhalten. Dabei stürzte der Radfahrer und zog sich den Beinbruch zu. Er wurde von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)