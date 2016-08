Innsbruck – In einer Asylunterkunft in der Innsbrucker Bruneckerstraße ereignete sich am späten Sonntagnachmittag ein Unfall, bei dem ein Kleinkind schwer verletzt wurde. Laut Auskunft der Polizei dürfte das zweijährige Mädchen beim Spielen im dritten Stock plötzlich aus dem offenen Fenster gestürzt und auf dem Gehsteig aufgeschlagen sein.

Das Kind wurde nach dem Elf-Meter-Sturz mit Verdacht auf schwere Verletzungen in die Innsbrucker Klinik gebracht. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. (TT.com)