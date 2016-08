Ein 27-Jähriger wurde am Sonntagnachmittag bei einer Canyoningtour verletzt. Als Teil einer vierköpfigen Gruppe hatte der Mann an einer geführten Tour durch die Auerbachklamm in Oetz teilgenommen, die von einem autorisierten Canyoningführer geleitet wurde.

Beim sogenannten „Hohen Sprung“, den die Gruppe kurz vor 15.30 Uhr erreichte, sprang der 27-Jährige als vierter die zehn Meter in das dort befindliche natürliche Wasserbecken. Beim Eintauchen ins Wasser verletzte er sich allerdings an der Wirbelsäule. Er musste vom Guide aus dem Wasser geborgen und ans Ufer gebracht werden. Schließlich wurde er von einem Notarzthubschrauber mit einem Tau geborgen und ins Krankenhaus Zams geflogen. (TT.com)