Innsbruck – Gute Nachrichten kommen am Montag aus der Innsbrucker Klinik: Jenes zweijährige syrische Mädchen, das am Vortag aus dem 3. Stock einer Flüchtlingsunterkunft in der Bruneckerstraße in Innsbruck gestürzt ist, dürfte wohl alle verfügbaren Schutzengel dabeigehabt haben.

„Das Mädchen liegt derzeit noch auf der Kinderintensiv-Station, wird aber demnächst auf die Normalstation verlegt. Es hatte riesiges Glück und schwebte nie in Lebensgefahr“, erklärt Klinik-Sprecher Johannes Schwamberger. In zwei bis drei Tagen kann das Mädchen vermutlich schon entlassen werden.

Das Kind war wie berichtet gegen 17 Uhr beim Spielen mit seiner neunjährigen Schwester auf ein Stockbett geklettert und aus dem Fenster gefallen. Es stürzte elf Meter tief auf die Straße. Die Eltern hatten laut Auskunft der Polizei zum Zeitpunkt des Unfalls geschlafen.

Derzeit laufen die Einvernahmen der Polizei, der zuständige Sachbearbeiter der Kripo Innsbruck wollte sich deshalb gegenüber der Tiroler Tageszeitung noch nicht äußern. (TT.com)