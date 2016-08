Mayrhofen, Pettnau – Glück im Unglück hatte am Montagnachmittag eine 18-jährige Autofahrerin in Mayrhofen. Die junge Frau war auf der Zillertal Bundesstraße unterwegs, als sie gegen 17 Uhr von der Fahrbahn abkam. Warum, ist noch unklar. Die Tirolerin fuhr über einen Radweg, durchstieß einen Maschendrahtzaun und stürzte über eine fünf Meter hohe Mauer in ein Umspannwerk. Die Lenkerin zog sich eine leichte Gehirnerschütterung zu und wurde ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert.

Auch in Pettnau kam es am Montag zu einem Unfall. Eine 17-jährige Motorradfahrerin wollte auf der Gemeindestraße wenden und stürzte dabei. Sowohl die Lenkerin als auch die 15-jährige Beifahrerin wurden verletzt. Wie schwer, ist nicht bekannt. Zum Unfall kam es gegen 16.40 Uhr. Die Mädchen wurden in die Klinik nach Innsbruck gebracht. Im Besitz eines Führerscheins ist die 17-Jährige laut Polizei nicht. (TT.com)