Haiming – In Haiming ist am Montag ein Reiter verunglückt. Der Mann war mit einer Gruppe auf dem Forstweg Haiminger Sattele unterwegs. Gegen 17.15 Uhr verlor der 59-Jährige das Gleichgewicht. Er hielt sich am Hals des Pferdes fest. Dieses scheute. Mitsamt dem Pferd stürzte der Mann zu Boden. Das Tier fiel dabei auf den Mann.

Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Laut Polizei erlitt er Serienrippenbrüche und eine Gehirnerschütterung. Der Tiroler wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Zams geflogen. (TT.com)