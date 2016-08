Kötschach-Mauthen – Ein 82 Jahre alter Pensionist aus Steyr ist laut Polizei am Montag mit seinem Pkw in Köschach-Mauthen in Kärnten (Bezirk Hermagor) von einer Almstraße abgekommen und 100 Meter abgestürzt.

Der Lenker sowie seine Beifahrer, die 67-jährige Ehefrau und eine weitere Pensionistin (75), wurden verletzt. Sie wurden ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden. (APA)