Palling – Ein sechs Jahre alter Junge ist in Oberbayern von einem Auto erfasst und getötet worden. Das Kind war am Montagnachmittag mit einem Tretroller von einem Grundstück in Palling bei Traunsteinauf eine Nebenstraße gefahren, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkte ein 61 Jahre alter Autofahrer den plötzlich auftauchenden Jungen noch, er konnte aber nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Kind erlitt schwere Verletzungen und starb trotz der Behandlung durch drei Notärzte noch an der Unfallstelle. (dpa)