Chvaletice – Ein Großbrand im tschechischen Kohlekraftwerk Chvaletice hat einen Millionenschaden verursacht. Das Feuer sei am Dienstagmorgen auf einer Transportbrücke ausgebrochen, die Kohle mit einem Förderband zu den Kesseln bringe, teilte eine Feuerwehrsprecherin mit.

Erst nach zweieinhalb Stunden konnten 13 Löschzüge das Großfeuer unter Kontrolle bringen. Der entstandene Schaden wurde vorläufig auf knapp zwei Millionen Euro geschätzt. Die Löscharbeiten dauerten zunächst an, die Brandursache war unklar.

Das Kraftwerk an der Elbe in Ostböhmen, rund 70 Kilometer östlich von Prag, musste seinen Betrieb vorübergehend einstellen. Die Betreiberfirma Severní energeticka berief einen Krisenstab ein. Die Anlage wurde in den 1970er Jahren errichtet, um Braunkohle aus dem nordböhmischen Revier zu verfeuern, und mehrfach modernisiert.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Großbrand in den Barrandov-Filmstudios in Prag die Kulissen für eine US-amerikanische Mittelalter-Fernsehserie zerstört. (dpa)