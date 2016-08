Bei Stallarbeiten wurde am späten Montagnachmittag ein 33-Jähriger in Neustift im Stubaital von einer Kuh verletzt. Der Kroate war gerade mit Melkarbeiten beschäftigt, als ein angebundenes Rind plötzlich ausschlug und den Mann am rechten Fuß traf, teilte die Polizei mit.

Der 33-Jährige erlitt dabei eine Fraktur des rechten Schien- und Wadenbeines. Er wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)