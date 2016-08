Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Dienstagvormittag in Glanegg (Bezirk Feldkirchen) ereignet. Ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Feldkirchen war mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn gekommen und frontal gegen einen Lkw geprallt. Der Autolenker starb noch an der Unfallstelle, der 37-Jährige, der am Steuer des Lkw saß, blieb unverletzt, teilte die Polizei mit.

Die Unfallursache war vorerst unklar. Bei der Untersuchung des Unfallortes hatte man keine Bremsspuren des Autos gefunden - es war nicht auszuschließen, dass der 63-Jährige vor dem Aufprall das Bewusstsein verloren hatte. Die beiden Unfallfahrzeuge wurden beschlagnahmt. (APA)