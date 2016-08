Margreid – Mit seinem Leben bezahlte ein Mann, der in der Nacht auf Mittwoch bei Margreid auf Südtiroler Seite zu Fuß auf der Brennerautobahn unterwegs war. Der Fiatfahrer war gegen 0.30 Uhr aus seinem Auto ausgestiegen und auf die Südspur der A22 gewechselt. Das berichtet die Plattform Südtirol Online.

Der schreckliche Unfall passierte gleich im Anschluss. Ein männlicher Audi-Lenker soll den Fußgänger frontal erfasst haben, weil er ihn in der Dunkelheit zu spät gesehen hatte. Der Passant wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert und prallte anschließend auf die Fahrbahn. Ein nachkommender Pkw-Lenker alarmierte die Polizei.

Für das Unfallopfer kam aber jede Hilfe zu spät. Es wurde so schwer verletzt, dass es noch an der Unfallstelle verstarb. Warum der Mann zu Fuß auf die Autobahn ging, ist derzeit noch nicht geklärt. Er soll in nördliche Richtung unterwegs gewesen und dann auf dem Pannenstreifen stehen geblieben sein – an der betroffenen Stelle befindet sich auch eine Notrufsäule. Der Beifahrer des Unfallopfers konnte bis dato noch nicht einvernommen werden.

Der Audi-Fahrer musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Bozen eingeliefert werden. Im Einsatz standen neben den Carabinieri und dem Weißen Kreuz auch die Berufsfeuerwehr Bozen sowie die Freiwillige Feuerwehr von Neumarkt. (TT.com)