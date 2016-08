Grinzens – Ein 37-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag beim Versuch, in einer unübersichtlichen Rechtskurve auf der Sellrainstraße in Grinzens einen Pkw zu überholen, zu Sturz gekommen. Der Österreicher konnte sich nicht mehr rechtzeitig einordnen, streifte den entgegenkommenden Pkw eines 35-jährigen Bosniers und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte frontal gegen eine Steinmauer am Straßenrand und stürzte auf die Fahrbahn.

Der Biker wurde schwer verletzt in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert. Ein beim Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv und ergab eine leichte Alkoholisierung. (TT.com)