Kufstein – Jener 84-jährige Tiroler, der am Mittwochabend mit seinem E-Bike in Kufstein mit einem Pkw kollidierte und lebensbedrohlich verletzt wurde, erlag am Donnerstag im Krankenhaus Kufstein seinen schweren Verletzungen. Das bestätigte die Polizei im Gespräch mit TT.com.

Der Einheimische wollte kurz nach 18 Uhr trotz starkem Gegenverkehr von der Tiroler Straße nach links einbiegen. Er wurde vom entgegenkommenden Pkw einer 73-jährigen Deutschen erfasst, prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Der Mann wurde ins Krankenhaus Kufstein gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. (TT.com)