Waidhofen – Mehr als 40 Stunden hat ein Großbrand auf einem Reiterhof in Waidhofen an der Ybbs die Einsatzkräfte beschäftigt. In der Nacht auf Donnerstag konnte „Brand aus“ gegeben werden, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten. Mit einem Bagger legten die Helfer Glutnester frei und löschten diese. Das Feuer war am Dienstag gegen 4.00 Uhr ausgebrochen, die Pferde wurden in Sicherheit gebracht.

Der Reitstall brannte bis auf die Grundmauern ab, bis Donnerstagfrüh wurden laut Feuerwehr Glutnester bekämpft. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte durch einen massiven Löschangriff verhindert werden. Der Brand war im Mostviertel kilometerweit zu sehen. Bei den Löscharbeiten standen sieben Feuerwehren mit 140 Mitgliedern im Einsatz. (APA)