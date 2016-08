Mit knapp drei Promille war ein Alkolenker am Mittwochabend in Wien-Favoriten unterwegs. Er beschädigte in der Trost- und der Klausenburgerstraße sechs abgestellte Fahrzeuge, eher er von der Polizei gestoppt wurde. Es entstand enormer Sachschaden. Ein Alkomattest beim 39-Jährigen ergab 2,92 Promille. Ihm wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen, teilte die Polizei mit. (APA)