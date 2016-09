Ein 35-jähriger Mann wurde am Donnerstag in einem Fertigungsbetrieb in Heinfels von einem rutschenden Container schwer verletzt. Als ein 69-jähriger Arbeiter den Container den Container mit einem Gabelstapler abstellen wollte, rutschte dieser von der Staplergabel und drückte den 35-jährigen Slowenen gegen einen Bretterstock. Der Schwerverletzte wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Lienz geflogen. (TT.com)