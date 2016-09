Eine 34-jährige Innsbruckerin ist am Donnerstag im Außenbereich eines Reitstalles in Kematen beim Warten vor der Schrittmaschine von ihrem eigenen Pferd getreten worden. Die Frau wurde am Oberkörper von den Hufen des Tieres getroffen. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)