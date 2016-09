Kastelruth – Zwei junge Südtiroler, eine 27-jährige Frau und ein 25-jähriger Mann, sind am Donnerstag bei einer Klettertour auf den Santner im Schlernmassiv tödlich verunglückt, berichtet das Südtiroler Nachrichtenportal stol.it. Die beiden Kletterer wurden Freitagfrüh nach einer Suchaktion aus dem unteren Teil der Wand geborgen. Sie dürften rund 300 Meter in die Tiefe gestürzt sein, hieß es. Beide Kletterer sollen zum Zeitpunkt ihres Auffindens noch am Seil gehangen sein.

Die beiden Südtiroler seien den Berichten zufolge am Donnerstag zu einer Klettertour in Richtung Santner oberhalb der Ortschaft Seis aufgebrochen. Die Südtiroler hatten für ihre Tour den „Pepi-Schmuck-Gedächtnisweg“ gewählt, berichteten die Carabinieri. Diese Route führt über steilen und teilweise brüchigen Fels und gilt als eine der schwierigsten am Santner.

Als sie am Abend noch immer nicht zurückgekehrt waren, wurden die Einsatzkräfte alarmiert, die sofort zur Suchaktion ausrückten. Die beiden Kletterer konnten nicht gefunden werden.

Unfallursache unklar

Am frühen Freitagmorgen suchten der Landesrettungshubschrauber Pelikan 1 gemeinsam mit dem Bergrettungsdienst Seis weiter nach den Vermissten. In den frühen Morgenstunden fanden die Rettungskräfte die Verunglückten.

Wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die Beiden Opfer galten, so stol.it, als sehr erfahrene Alpinisten. Sie waren gut ausgerüstet. (APA, TT.com)