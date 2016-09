Innsbruck – Das zweijährige Mädchen, das am Sonntag aus dem dritten Stock einer Flüchtlingsunterkunft in Innsbruck gestürzt ist, ist wieder bei seinen Eltern. Es konnte am Freitag aus der Klinik entlassen werden. Es gehe dem Kind den Umständen entsprechend hervorragend, sagen die Ärzte.

Das Kind war am vergangenen Sonntag beim Spielen mit seiner neunjährigen Schwester auf ein Stockbett geklettert und aus dem Fenster gefallen. Die hochschwangere Mutter der Kinder war laut Polizei kurz eingeschlafen. (TT.com)