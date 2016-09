Tannheim – Bei einer Wanderung in Tannheim sind am Freitagnachmittag zwei Deutsche – 54 und 60 Jahre alt – von einer Kuh attackiert worden. Dabei gingen sie vom Vilsalpsee kommend über eine eingezäunte Viehweide zwischen den Ortsteilen Bogen und Geist. Die Hinweistafel mit der Aufschrift „Mutterkühe schützen ihre Kälber. Halten Sie Abstand, besonders mit Hunden!“ ignorierten sie. Kurz vor dem Ende der Weide lief eine Kuh auf die 54-Jährige zu. Die Frau stürzte zu Boden, das Tier warf sich auf sie. Die 60-Jährige wollte ihrer Freundin zu Hilfe eilen, wurde aber ebenfalls attackiert. Ihr gelang es, sich in Sicherheit zu bringen und noch rechtzeitig einen Notruf abzusetzen.

Die 54-Jährige erlitt bei dem Angriff Verletzungen im Becken-, Bein- und Rückenbereich. Ein Notarzthubschrauber flog sie in das Krankenhaus Immenstadt im Allgäu. Die andere Frau kam mit einer leichten Verletzung am Daumen davon. (TT.com)