Zams – Auf einem Schutzweg in Zams kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Unfall. Eine Autofahrerin (42) hielt an, um einen Fußgänger (64) die Straße überqueren zu lassen. Eine junge Lenkerin (21) bemerkte das Anhalten der 42-Jährigen allerdings zu spät und krachte in das Heck des Pkw. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls nach vorne gestoßen und erfasste den Fußgänger, der sein Mountainbike neben sich herschob.

Der Mann wurde zu Boden geschleudert und zog sich dabei Verletzungen am Brustkorb und dem linken Bein zu. Auch die 42-Jährige verletzte sich leicht. Die 21-Jährige blieb unverletzt. (TT.com)