Die Feuerwehren Schwaz und Weer wurden in der Nacht auf Samstag zu zwei Fahrzeugbergungen alarmiert. Mehrere Tiroler fanden sich zu einer Grillfeier auf einer Sandbank am Inn im Gemeindegebiet von Weer zusammen. Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem VW-Bus am direkten Uferbereich des Inns, wo er im seichten Wasser hängen blieb. Ein 45-Jähriger versuchte den Wagen mit seinem VW-Bus herauszuziehen, blieb aber ebenfalls im Uferbereich hängen.

Als auch mit einem Abschleppdienst die Bergung der beiden Busse nicht möglich war und der Pegelstand des Inns um etwa 30 Zentimeter gestiegen war, wurden die Feuerwehren Schwaz und Weer alarmiert. Die Einsatzkräfte holten mit Hilfe von einem Taucher die Fahrzeuge aus dem Inn. (TT.com)