Seefeld - Großeinsatz in Seefeld am Samstagnachmittag: In einem Einfamilienhaus war gegen 13.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren Seefeld, Leutasch und Scharnitz rückten zum Löscheinsatz aus und brachten das Feuer relativ rasch unter Kontrolle.

Eine 75-jährige rumänische Hausbewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Hall eingeliefert. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar, das Haus wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Die Leutascher Landesstraße war während der Lösch- und Nachlöscharbeiten am Nachmittag komplett gesperrt. Gegen 18 Uhr konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden. (TT.com)